बांसवाड़ा की नाहरपुरा पंचायत समिति बनी हॉट सीट, रेशम मालवीया और सुभद्रा गरासिया में कड़ी टक्कर, किसका पलड़ा भारी?

Banswara Panchayat Election 2026: नाहरपुरा पंचायत समिति में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के बीच घमासान नजर आएगा। यहां कांग्रेस से तीन बार जिला प्रमुख रह चुकीं और कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया की पत्नी रेशम मालवीया पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। जिला प्रमुख की दावेदारी छोड़कर इस बार वह प्रधान पद की दावेदार हैं। वहीं दूसरी ओर, बीजेपी ने यहां से आनंदपुरी पंचायत समिति की दो बार प्रधान रह चुकीं सुभद्रा गरासिया को मैदान में उतारा है। सुभद्रा के पति खेमराज गरासिया भी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। खेमराज पूर्व में कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीया के साथी रहे हैं, लेकिन अब मालवीया का विरोध करते हुए विपक्षी पार्टी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोनों दिग्गजों के बीच मुकाबले से पंचायत समिति का चुनाव रोचक हो गया है।