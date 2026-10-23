उदयपुर पंचायत चुनाव 2026: पहले चरण में दर्ज हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान, नाई पंचायत समिति ने रचा इतिहास

Udaipur Panchayat Election 2026: उदयपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण के तहत गुरुवार को ग्रामीण अंचलों में लोकतंत्र का उत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। दिनभर ग्रामीणों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले में प्रथम चरण के दौरान शाम छह बजे तक कुल 63.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।