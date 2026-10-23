राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: पहले चरण में 63% मतदान, अब सरपंच इलेक्शन की बारी; आज से नामांकन

16 जिला परिषदों के 293 और 104 पंचायत समितियों के 1,788 सदस्यों के लिए एक साथ ईवीएम के जरिए वोट डाले गए। इस दौरान बाड़मेर जिले की मंगता पंचायत समिति और उदयपुर जिले की नाई पंचायत समिति ने मतदान के मामले में बाजी मारी, जहां मतदान 79 फीसदी से अधिक रहा। मंगता पंचायत समिति में सर्वाधिक 79.55% मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके विपरीत पाली और सिरोही जिलों में लोग मतदान केंद्रों तक कम ही पहुंचे। पाली की रानी पंचायत समिति में तो मतदान महज 40.02% रहा।