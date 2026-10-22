‘भगवान इनकी जगह मुझे उठा लेता’, फफककर बोली राहुल की पत्नी; कोटा नाव हादसे में बुझ गए 4 घरों के चिराग

सूरज के पिता जगदीश और परिजन रेस्क्यू अभियान शुरू होने से पहले ही नहर किनारे पहुंच गए थे। उनकी निगाहें लगातार नहर पर टिकी थीं। वे बार-बार आसमान की ओर देखकर भगवान से सूरज की सलामती की दुआ कर रहे थे। सूरज की बहन राधा भी वहीं खड़ी थी। उधर, सूरज के दोस्त नहर के पास सड़क पर उम्मेदगंज तक उसकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच सुबह करीब 9:30 बजे सूरज का शव बाहर निकाला गया। शव देखते ही राधा की चीख निकल पड़ी। उसके विलाप से पूरा घाट गूंज उठा। बेटे का शव देखकर पिता जगदीश का सब्र भी टूट गया। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन अपनों को खोने का गम इतना गहरा था कि किसी के पास उन्हें सांत्वना देने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं थे।