कोटा नाव हादसे में बड़ा अपडेट: NDRF और SDRF की टीम को मिले 2 युवकों के शव, दो की तलाश जारी

कोटा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोटड़ी नहर में नाव पलटने से डूबे चार लोगों में से दो के शव बुधवार सुबह निकाल लिए गए हैं। NDRF और SDRF की टीम ने सुबह 5.30 बजे रेस्क्यू दोबारा शुरू किया था। करीब 100 मीटर की दूरी पर ही दोनों शव मिल गए। मृतकों की पहचान विकास वर्मा उर्फ सुमन (22) निवासी खेड़ा रसूलपुर और सूरज सिंह (22) निवासी रोड नंबर-2 के रूप में हुई है। SDRF प्रभारी एकता हाड़ा ने बताया कि जहां नाव पलटी थी, उसके 100 मीटर आगे ही दोनों शव बरामद हुए हैं। आज उम्मेदगंज तक 6 बोटों से सर्चिंग की जा रही है। हर 2 किलोमीटर पर एक बोट तैनात कर 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में तलाश जारी है।