जयपुर के फ्लैट में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, शादीशुदा युवक के साथ रहती थी मोना, लिव-इन पार्टनर फरार

थानाधिकारी कविता यादव ने बताया कि भरतपुर निवासी मोना (35) पत्रकार कॉलोनी स्थित एक किराए के फ्लैट में भरतपुर निवासी युवराज के साथ रह रही थी। दोनों टिफिन सेंटर चलाकर गुजारा करते थे। युवराज शादीशुदा है, लेकिन पत्नी से अलग रहकर मोना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, रविवार रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आशंका है कि इसी दौरान युवराज ने मोना पर किसी भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी शव को फ्लैट में छोड़कर फरार हो गया।