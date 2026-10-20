कोटा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा : नाव पलटने से 4 बच्चे नहर में डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कोटा। जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मंगलवार शाम बड़ा हादसा हो गया। कोटड़ी नहर में नाग-नागिन मंदिर के पास श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। हादसे के बाद तीन लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जबकि नाव में सवार चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची और नहर में लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई।