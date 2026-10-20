Pali : पाली फैक्टरी अग्निकांड में 2 अन्य श्रमिकों की उपचार के दौरान मौत, कुल चार हुए, बिहार से अभी नहीं पहुंचे परिजन

Pali Factory Fire : पाली औद्योगिक क्षेत्र स्थित सारड़ा बायो पॉलिमर्स फैक्टरी में फैक्टरी में दो श्रमिकों की मौत के बाद मंगलवार को दो अन्य श्रमिकों ने उपचार के दौरान जोधपुर में दम तोड़ दिया। 18 अक्टूबर की रात भीषण आग में झुलसे तीन में से दो श्रमिकों की आज मंगलवार को मौत हो गई । जोधपुर के अस्पताल में जिन श्रमिकों की मृत्यु हुई उनका नाम अवतार व विक्की है। जबकि तीसरे झुलसे श्रमिक राजेन्द्र कुमार का उपचार अभी भी जारी है। 18 अक्टूबर की रात आग लगने के बाद आग से घिरे बिहार गया निवासी 21 साल के विक्की पुत्र दिलीप राजवंशी व 56 साल का अवतार पुत्र चांदौ चौधरी बाहर आए थे। वे बुरी तरह से झुलस गए थे। हालात यह थे कि उनके बदन के कपड़ों के साथ चमड़ी तक जल गई थी। उनकी मंगलवार को जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई।