नीमकाथाना: निशाना पति था, लग गई चाचा को…पत्नी की कोर्ट मैरिज से भड़के पूर्व पति ने आधी रात घर पर की अंधाधुंध फायरिंग

Neemka Thana Love Marriage Dispute: नीमकाथाना/गणेश्वर (सीकर): विवाह से खफा पहले पति ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर आधी रात को उस युवक के घर पर फायरिंग कर दी, जिससे महिला ने लव मैरिज की थी। पहाड़ों के बीच बसी ढाणी लादाला में मंगलवार रात करीब एक बजे हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। गोलियों की आवाज के बीच घर के आंगन में सो रहे श्रवण गुर्जर (38) के पैरों में तीन गोलियां लग गईं। परिजन घायल को राजकीय कपिल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।