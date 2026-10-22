उदयपुर: मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कुशाल और निशा की मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी

Udaipur Road Accident Newlywed Couple Dies: जिस घर में छह महीने पहले कुशाल और निशा की शादी की खुशियां गूंजी थीं, वहां अब मातम पसरा है। नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले इस नवविवाहित जोड़े का साथ एक सड़क हादसे ने हमेशा के लिए छीन लिया। बुधवार दोपहर उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्मेल्टर ब्रिज पर तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से कुशाल (27) और उनकी पत्नी निशा (24) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कुशाल के पिता रंगलाल कीर भी गंभीर रूप से घायल हो गए।