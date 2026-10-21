अजमेर: 7 महीने की गर्भवती है पत्नी, ड्यूटी से लौट रहे कांस्टेबल की ट्रक से कुचलकर मौत; अंतिम संस्कार में रो पड़ा पूरा गांव

किशनगढ़ (अजमेर): जिस बेटे को पिता की अर्थी को कंधा देना था, आज उसी की अर्थी उठते देख पूरा गांव आंसुओं में डूब गया। वर्दी पहनकर जनता की सुरक्षा का जिम्मा निभाने वाले बांदरसिंदरी इलाके के मुंडोती गांव निवासी कांस्टेबल शंकरलाल टेपन की जिंदगी एक सड़क हादसे में अचानक थम गई। पांच साल के बेटे ऋषि के सिर से पिता का साया उठ गया, वहीं सात महीने की गर्भवती पत्नी ललिता की दुनिया उजड़ गई। बुधवार को जब जवान की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव मुंडोती पहुंची, तो हर आंख नम हो गई।