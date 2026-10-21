Alwar: अलवर में रोडवेज बस की टक्कर से सरकारी अध्यापिका की मौत, जयपुर रोड जाम

अध्यापिका की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सड़क पर शव रखकर जयपुर रोड जाम कर दिया। इससे मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शन कर रहे लोग हादसे को लेकर नाराजगी जता रहे थे। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्कूल से निकलते समय हुए इस हादसे ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास शुरू कर दिया है।