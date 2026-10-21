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Alwar: सिलीसेढ़ झील में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 20 वर्षीय युवक की डूबने से मौत 

अलवर की सिलिसेढ़ झील में नवरात्र विसर्जन के दौरान 20 वर्षीय युवक के डूबने से हादसा हो गया। युवक के झील में गिरने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उसकी तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद टीम ने युवक का शव ढूंढ निकाला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 21, 2026

SiliserhLake

विसर्जन के दौरान (फोटो - पत्रिका)

नवरात्र विसर्जन के दौरान अलवर की सिलीसेढ़ झील में 20 वर्षीय युवक के डूबने का मामला सामने आया है। युवक के झील में गिरने की सूचना मिलने के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। अलवर की एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और झील में युवक की तलाश शुरू की। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद टीम ने कड़ी मशक्कत से युवक का शव ढूंढ निकाला।

नवरात्र विसर्जन के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, नवरात्र विसर्जन के दौरान 20 वर्षीय युवक सिलिसेढ़ झील में गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई। युवक के झील में गिरने की सूचना मिलने पर उसकी तलाश के प्रयास शुरू किए गए। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया, ताकि युवक को जल्द से जल्द खोजा जा सके।

एसडीआरएफ की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन

अलवर की एसडीआरएफ टीम ने झील में युवक की तलाश के लिए अभियान चलाया। टीम ने काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन शुरुआत में युवक का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बावजूद बचाव दल ने तलाश जारी रखी। झील में युवक की तलाश करना चुनौतीपूर्ण रहा। आखिरकार टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव ढूंढ निकाला।

काफी मशक्कत के बाद मिला शव

युवक के झील में गिरने के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। एसडीआरएफ की टीम लगातार उसे खोजने में जुटी रही। काफी प्रयासों के बाद शव मिलने से तलाशी अभियान में सफलता मिली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों की नजरें बचाव अभियान पर टिकी रहीं।

सिलिसेढ़ झील में नवरात्र विसर्जन के दौरान हुए इस हादसे ने सभी को चिंता में डाल दिया। फिलहाल युवक की पहचान, हादसे के कारण और पुलिस की आगे की कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी की पुष्टि की जानी बाकी है।

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Updated on:

21 Oct 2026 11:35 am

Published on:

21 Oct 2026 11:35 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: सिलीसेढ़ झील में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 20 वर्षीय युवक की डूबने से मौत 

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