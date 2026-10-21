Alwar: सिलीसेढ़ झील में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 20 वर्षीय युवक की डूबने से मौत 

नवरात्र विसर्जन के दौरान अलवर की सिलीसेढ़ झील में 20 वर्षीय युवक के डूबने का मामला सामने आया है। युवक के झील में गिरने की सूचना मिलने के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। अलवर की एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और झील में युवक की तलाश शुरू की। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद टीम ने कड़ी मशक्कत से युवक का शव ढूंढ निकाला।