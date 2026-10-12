Alwar: अलवर के डॉ. संसार राज मीणा दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल

डॉ. संसार राज मीणा मूल रूप से दौसा जिले के मंडावर गांव के निवासी हैं। उनका परिवार बाद में अलवर आकर बस गया। उनकी शुरुआती पढ़ाई अलवर में हुई। इसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ और सिल्वर ओक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से भूगोल में स्नातक करने के बाद उन्होंने नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे से छात्रवृत्ति लेकर जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में मास्टर्स किया।