खेरली-सौखर पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान प्रिया जाटव की उम्र 31 वर्ष है और वे 12वीं पास हैं। समूची गांव निवासी प्रिया भरतपुर सांसद संजना जाटव की जेठानी हैं। उनके पति श्रीनिवास जाटव ठेकेदार हैं। प्रिया के तीन बच्चे हैं। नामांकन के साथ प्रस्तुत संपत्ति विवरण में प्रिया ने अपने नाम कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, भवन और अन्य संपत्ति शून्य दर्शाई है। प्रिया जाटव के पति श्रीनिवास के नाम अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में चार बीघा और भरतपुर जिले के अलीपुर में डेढ़ बीघा कृषि भूमि है। इसकी बाजार कीमत 37 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा अलवर में 200-200 वर्गगज के दो आवासीय भूखंड और सौखरी में 500 वर्गगज का एक भूखंड है। इनकी कुल कीमत 16 लाख रुपए दर्शाई गई है। इस तरह प्रिया के पति के नाम कुल 53 लाख रुपए की अचल संपत्ति है।