अंबेडकर नगर निवासी युवराज सिंह के अनुसार, 23 नवंबर को सुबह करीब 8:38 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आया और चालान कटने का मैसेज मिला। मैसेज में उनके ट्रक नंबर आरजे 29 जीबी 5624 की जानकारी भी थी। झांसी आरटीओ में वास्तव में चालान कटने के कारण उन्हें मैसेज पर संदेह नहीं हुआ। उन्होंने लिंक खोल लिया। इस दौरान मोबाइल में एक फाइल डाउनलोड होने लगी, जिसे उन्होंने तुरंत रोककर डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक मालवेयर फोन में सक्रिय हो चुका था। उसी दिन शाम करीब 5:30 बजे उनका मोबाइल अचानक हैंग हो गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। साइड बटन ने भी काम करना बंद कर दिया। मोबाइल एक्सपर्ट की मदद से फोन री-स्टार्ट किया तो बैंक से रकम कटने के मैसेज मिले। बैंक स्टेटमेंट देखने पर पता चला कि 25 मिनट के भीतर 10 अलग-अलग ट्रांजेक्शन से 3.88 लाख रुपए निकल चुके थे।