वार्ड संख्या 17 निवासी 37 वर्षीय सचिन पाटोनिया उर्फ राजा की कहानी भी संघर्ष और हौसले की मिसाल है। सचिन जब करीब एक-दो वर्ष के थे, तब अपनी मां के साथ ननिहाल रैणी गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें तेज बुखार आया और गांव के एक झोलाछाप चिकित्सक द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद उनके शरीर में दिव्यांगता आ गई। वर्तमान में वे 86 प्रतिशत दिव्यांग हैं। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और बीए, बीएड तक शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1997-98 में ही कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया था। वर्ष 2015 से कंप्यूटर से जुड़े कार्य कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में संविदा पर कनिष्ठ लिपिक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा करीब दो माह से स्थानीय रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग का काम भी कर रहे हैं। वे सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्रियों के टिकट बनाने का काम शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे राजकीय महिला महाविद्यालय पहुंचकर कार्यालय का काम संभालते हैं। दोपहर 3 बजे फिर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और शाम 5 बजे तक टिकट बुकिंग का कार्य करते हैं। इसके बाद अपनी ई-मित्र दुकान पर पहुंचकर काम संभालते हैं। महाविद्यालय से उन्हें करीब 8 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रत्येक टिकट पर 3 प्रतिशत के हिसाब से भुगतान मिलता है। दोनों कार्यों से उनकी कुल मासिक आमदनी करीब 15 हजार रुपए हो जाती है। वर्ष 2010 में पिता का निधन हो गया था। परिवार में मां, बड़ा भाई, भाभी और उनके दो बच्चे हैं। जब सचिन कॉलेज और रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, तब बड़ा भाई उनकी ई-मित्र दुकान संभालता है। इस तरह परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत से सचिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सचिन को वर्ष 2025 में जयपुर स्थित एक सरकारी संस्थान के माध्यम से बैटरी चालित ट्राइसाइकिल मिली थी, लेकिन करीब चार माह पहले उसकी बैटरी खराब हो गई। इसके बाद से उन्हें फिर हाथों से चलने वाली ट्राइसाइकिल का सहारा लेना पड़ रहा है। आधुनिक थ्री व्हीलर स्कूटी के लिए उन्होंने वर्ष 2025 में आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। सचिन का कहना है कि यदि उन्हें स्कूटी मिल जाती है तो कॉलेज, रेलवे स्टेशन और अपनी दुकान तक आने-जाने में काफी सुविधा होगी। साथ ही कहीं बाहर जाने के लिए भी उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।