Khairthal-Tijara Pradhan Result Live: खैरथल-तिजारा जिले में कोटकासिम पंचायत समिति में शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव के दौरान मतदान के बीच हंगामा हो गया। पंचायत समिति सभागार में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. विनोद कुमारी सांगवान अपने समर्थित 8 सदस्यों के साथ पहुंचीं। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। तनाव को देखते हुए मौके पर हथियारबंद पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।