मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन (फोटो - पत्रिका)
अलवर के प्रधान आयकर आयुक्त (PCIT) कार्यालय में गुरुवार को कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (JCA), नई दिल्ली के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। इसमें इनकम टैक्स एम्प्लाइज फेडरेशन (ITEF) और इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन (ITGOA) के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए।
कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्मिकों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन और विभाग के उच्च अधिकारियों से मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की। कर्मचारियों का कहना था कि लंबे समय से मांगें लंबित हैं, लेकिन बार-बार अवगत कराने के बाद भी इन पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
यह वॉकआउट ITEF के एडिशनल सेक्रेटरी (जयपुर) गजानंद यादव और ITEF अलवर शाखा के सचिव पंकज गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। इसमें दोनों कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई।
ITEF अलवर शाखा के सचिव पंकज गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय JCA के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने यह वॉकआउट किया है। विभाग के कार्मिकों की 12 सूत्रीय मांगें लंबे समय से लंबित हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों को इन मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक उनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। इसी कारण कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार कर विरोध जताना पड़ा।
प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं का समय रहते समाधान होना चाहिए। उन्होंने CBDT चेयरमैन और संबंधित उच्च अधिकारियों से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो केंद्रीय JCA के निर्देश पर आंदोलन के अगले चरण और तेज किए जाएंगे।
कर्मचारी संगठनों ने साफ किया कि 12 सूत्रीय मांगों के समाधान तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। गुरुवार को हुए इस वॉकआउट के जरिए कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए विभाग और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़