Alwar Zila Pramukh Anita Meena: अलवर: राजस्थान में भाजपा की सरकार और अलवर जिला परिषद में कांग्रेस का राज…सियासत का यह दिलचस्प संयोग 21 साल में तीसरी बार देखने को मिला है। वर्ष 2005, 2015 और अब 2026 में प्रदेश की सत्ता भाजपा के पास रही, लेकिन तीनों ही बार पार्टी अलवर में अपना जिला प्रमुख बनाने में नाकाम रही। कांग्रेस ने हर बार जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर भाजपा को सियासी मात दी।