भाजपा के हिम्मत सिंह झाला कांग्रेस के लाल सिंह को सात वोटों से हराकर जिला प्रमुख बने। जिला परिषद की 47 सीटों में भाजपा के 24, कांग्रेस के 22 और बीएपी का एक सदस्य था। बीएपी सदस्य के कांग्रेस को समर्थन देने के दावे के बाद कांग्रेस के पक्ष में 23 वोट माने जा रहे थे, लेकिन उसे केवल 20 वोट मिले। भाजपा को अपने 24 सदस्यों के अलावा तीन अतिरिक्त वोट मिले। इससे कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग के संकेत मिले।