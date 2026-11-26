Rajasthan Zila Pramukh Result 2026: जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों ने राजस्थान के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक पकड़ की तस्वीर भी साफ कर दी। कहीं क्षत्रप अपनी पार्टी का गढ़ बचाने में सफल रहे, कहीं विरोधियों ने सेंध लगाई तो कहीं राजनीतिक रणनीति ने बहुमत का गणित ही पलट दिया। इन परिणामों ने नेताओं के सियासी कद और आगामी राजनीति के लिहाज से नए संकेत दिए हैं।