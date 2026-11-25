जिला जीते हुए प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी विजेता पार्टी श्रेणी

अजमेर पूजा भंसाली दशरथ कंवर भाजपा ओपन महिला

अलवर अनीता मीणा संतोष मीणा कांग्रेस ST

बालोतरा सुशीला भील फूलाराम भाजपा ST

बांसवाड़ा रीना डॉ. विकास बामनिया BAP ST

बाड़मेर गफूर अहमद खंगार सिंह सोढ़ा कांग्रेस ओपन

ब्यावर ममता गुर्जर निर्मला रावत कांग्रेस OBC महिला

भरतपुर रानू बाला पूजा कुमारी कांग्रेस SC महिला

भीलवाड़ा कैलाश चंद्र मीणा सुखलाल कांग्रेस ओपन

बीकानेर निकिता करवासरा सरिता चौहान कांग्रेस ओपन महिला

बूंदी हंसा गुर्जर मनीष कुमार सैनी कांग्रेस OBC

चित्तौड़गढ़ रतनी देवी तुलसी बाई कांग्रेस ओपन महिला

चूरू कनिका सिंह प्रकाश देवी भाजपा ओपन महिला

दौसा बीना (निर्विरोध) कोई प्रत्याशी नहीं कांग्रेस SC

डीडवाना-कुचामन बुधाराम गरवा पूनम भाजपा SC

डीग रेनू सिंह मुबीना भाजपा ओपन महिला

धौलपुर अनीशा सिंह सोमवती कांग्रेस SC महिला

डूंगरपुर अनुतोष रोत कांतिलाल डामोर BAP ST

हनुमानगढ़ रेणु सरस्वती देवी कांग्रेस ओपन महिला

जयपुर यशवीर सूरा राजेश कुमार गुर्जर कांग्रेस ओपन

जैसलमेर संतोष कुमारी (निर्विरोध कोई प्रत्याशी नहीं कांग्रेस ST

जालोर आसुराम हरदानाराम बिश्नोई कांग्रेस OBC

झालावाड़ वर्षा झाला कुसुमलता भाजपा ओपन महिला

झुंझुनूं कोमल भंवरिया हर्षिनी कुल्हरी कांग्रेस ओपन महिला

जोधपुर प्रमिला चौधरी लक्ष्मण राम कांग्रेस ओपन

खैरथल-तिजारा इंद्रजीत यादव अमिता भाजपा OBC

कोटपूतली-बहरोड़ रामनिवास बलवान सिंह कांग्रेस ओपन

नागौर पांचाराम अनिल RLP SC

पाली सीता निरमा चौहान भाजपा SC

फलोदी यशवंत कंवर सरिता कांग्रेस ओपन महिला

प्रतापगढ़ हकरी कुमारी इंद्रा देवी भाजपा ST महिला

राजसमंद सुंदर देवी मदन सिंह चौहान कांग्रेस ओपन

सवाई माधोपुर आशा देवी (निर्विरोध) कोई प्रत्याशी नहीं कांग्रेस SC

सलूम्बर पुष्पा कुमारी मीणा लीला मीणा कांग्रेस ST महिला

सीकर सुनीता गठाला सुनीता रणवां कांग्रेस OBC महिला

सिरोही गुमान सिंह गंगा सिंह कांग्रेस ओपन

टोंक अलका बैरवा प्रियंका बैरवा कांग्रेस SC महिला