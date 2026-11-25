Dholpur Zila Pramukh: नवनिर्वाचित जिला प्रमुख अनीशा जाटव (फोटो-पत्रिका)
धौलपुर। जिला प्रमुख चुनाव में बुधवार को सियासी उलटफेर देखने को मिला। जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पार्टी की प्रत्याशी अनीशा जाटव ने निर्दलीय उम्मीदवार सोमवती भास्कर को महज एक वोट से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाया। चुनाव परिणाम ने कांग्रेस के भीतर क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं को भी तेज कर दिया है। भाजपा ने जिला प्रमुख के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा।
जिला प्रमुख पद के लिए हुए मतदान में कांग्रेस की अनीशा जाटव को 15 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सोमवती भास्कर के पक्ष में 14 सदस्यों ने मतदान किया। इस तरह अनीशा जाटव ने एक वोट के मामूली अंतर से जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि जिला परिषद में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी को सिर्फ 15 वोट ही मिल सके।
धौलपुर जिला परिषद में कुल 29 सदस्य हैं। चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा के खाते में 5 और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 3 सीटें मिली थीं। इस संख्या बल के आधार पर कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा था।
हालांकि, जिला प्रमुख के चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल गए। कांग्रेस के अपने 21 सदस्यों के मुकाबले पार्टी प्रत्याशी को 15 वोट ही मिले। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार सोमवती भास्कर को 14 वोट प्राप्त हुए। नतीजों से साफ है कि कांग्रेस के कई सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सोमवती भास्कर कांग्रेस की टिकट पर ही जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीतकर आई थीं। इसके बावजूद उन्होंने जिला प्रमुख पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। चुनाव में भाजपा और बसपा ने उनका समर्थन किया। इस तरह कांग्रेस को अपने ही खेमे की सदस्य से चुनौती मिली।
जिला प्रमुख चुनाव के लिए बुधवार सुबह 10 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 17 से निर्वाचित अनीशा जाटव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान संगठन प्रभारी अजीत यादव और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा मौजूद रहे। वहीं, कांग्रेस की वार्ड संख्या 14 से निर्वाचित सोमवती भास्कर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। इसके बाद दोनों के बीच मुकाबला तय हो गया।
दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा अपने जिला परिषद सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। मतगणना के बाद अनीशा जाटव को विजेता घोषित किया गया। एक वोट के अंतर से मिली इस जीत ने धौलपुर की जिला परिषद में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को भी चर्चा में ला दिया है।
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