धौलपुर। जिला प्रमुख चुनाव में बुधवार को सियासी उलटफेर देखने को मिला। जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पार्टी की प्रत्याशी अनीशा जाटव ने निर्दलीय उम्मीदवार सोमवती भास्कर को महज एक वोट से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाया। चुनाव परिणाम ने कांग्रेस के भीतर क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं को भी तेज कर दिया है। भाजपा ने जिला प्रमुख के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा।