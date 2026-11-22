कांग्रेस को जिला परिषद के चुनाव में कुल 29 वार्ड सीटों में से 21 पर उसके सदस्य विजयी रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के पास वर्तमान में 21 से अधिक यानी कुल करीब 23 से 24 सदस्य हैं। ऐसे में केवल सत्ताधारी दल भाजपा के पास जोड़-तोड़ करने के लिए भी फिलहाल गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। हालांकि, राजनीति भी क्रिकेट मैच की तरह है जब तक अंतिम ओवर गेंदबाज नहीं डाल दे, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि, शुक्रवार को आए परिणाम के बाद भी भाजपा के दिग्गज और रणनीतिकार किसी भी सूरत में खाता खोलने के लिए पुरजोर पसीना बहा रहे हैं। उधर, ढाई दशक से जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा कर अपनी धाक जमा चुके राजाखेड़ा को एक बार फिर इस पद पर सुशोभित होने का मौका मिलता दिख रहा है। और कांग्रेस को जिले में छप्परफाड़ मिले जनमत के बाद यह राह ओर भी सुगम होती दिख रही है। ऐसे में राजाखेड़ा के वार्ड 17 से जीत हासिल कर चुकी युवा अनीशा व एक अन्य विजयी सदस्य पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं। निकाय चुनाव के तुरंत बाद बदली तस्वीर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर दिया है। राजाखेड़ा विधायक और पीसीसी कोषाध्यक्ष और बसेड़ी विधायक एवं जिलाध्यक्ष संजय कुमार समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का मंथन जारी है। कांग्रेस पर बहुमत से अधिक सदस्य हैं, केवल चेहरे पर मोहर लगना शेष है। जिसको लेकर मशक्कत हो रही है। हालांकि, जिला प्रमुखी पद का फैसला हाइकमान की बजाय जिला स्तर होना तय माना जा रहा है।