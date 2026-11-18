सैंपऊ थाने के एएसआई वीरभान सिंह ने बताया कि हादसे का घटनास्थल आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र में है। रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिलने पर सैंपऊ पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। मृतक के चचेरे भाई रामकिशन ने बताया कि परिवार में बहन के लग्न टीका समारोह की तैयारियां चल रही थीं। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तीनों निकले थे, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। दो युवकों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।