जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य की मतगणना वार्डवार की जाएगी। प्रत्येक वार्ड की मतगणना संबंधित मतगणना कक्ष में निर्धारित टेबल पर होगी। उन्होंने बताया कि सभी मतगणना कक्षों में बैरीकेटिंग, जाली, माइक, लाइट, फर्नीचर, टेबिल व टेबिल कवर की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत समिति सदस्य की मतगणना प्रात: 8 बजे से प्रारंभ होगी, जिसके गणन अभिकर्ताओं को प्रात: 7.30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा तथा जिला परिषद सदस्य वार्ड की मतगणना 11.30 बजे से प्रारंभ होगी। जिसके गणन अभिकर्ताओं को 11 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना कार्य के लिए नियुक्त सभी गणना पर्यवेक्षक एवं गणन सहायक आवश्यक रूप से प्रात: 7 बजे तक राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़ी रोड धौलपुर पर पहुंचना होगा।