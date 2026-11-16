Dholpur: हॉट सीट बनी जिला प्रमुखी, ढाई दशक के साम्राज्य को चुनौती!

राजाखेड़ा का वार्ड 14 पिछले ढाई दशक से अधिक समय से जिला प्रमुख निर्वाचन का हॉट स्पॉट बना हुआ है। इस वार्ड से रामवती देवी, किशन चंद शर्मा, दो बार भगवान देवी, डॉ.धर्मपाल जादौन जिला प्रमुख लगातार रहे हैं। निवर्तमान जिला प्रमुख भगवान देवी भी इसी वार्ड से चुनाव जीतकर ही पद प्राप्त की हुई हैं। हालांकि पिछले चुनाव में क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा और बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के बीच राजनीतिक मुकाबला रहा और सार्वजनिक मंचों के जरिए हुई बयानबाजी से मामला गर्म रहा था। लेकिन अंत में बाजी राजाखेड़ा के हक में रही। लेकिन इस दफा ऊंट किस करवट बैठता है यह देखना होगा।