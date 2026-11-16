राजस्थान के धौलपुर में सरपंच चुनाव से पहले बवाल, दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग; एक की मौत, भारी पुलिस जाब्ता तैनात

पुलिस के पहुंचते ही दोनों पक्ष के उपद्रवी लोग भाग गए। फायरिंग में दूसरे पक्ष का युवक रिंकू घायल हुआ है, जिसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर रैफर किया है। वहीं घटना से गुस्साए दूसरे पक्ष के लोगों ने बाद में रिंकू पक्ष के घरों पर हमला कर आग लगा दी। मौके पर पुलिस पहुंची और आग को मदद से बुझवाया। उधर, गांव में पुलिस बल तैनात किया है।