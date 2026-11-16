16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

राजस्थान के धौलपुर में सरपंच चुनाव से पहले बवाल, दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग; एक की मौत, भारी पुलिस जाब्ता तैनात

Dholpur Firing: सरमथुरा के बरौली गांव में चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए दूसरे पक्ष के लोगों ने बाद में रिंकू पक्ष के घरों पर हमला कर आग लगा दी। गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

धौलपुर

image

Anil Prajapat

Updated: 16 Nov 2026, 7:28 AM IST

Dholpur Firing

फायरिंग की घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात। फोटो: सोशल

सरमथुरा (धौलपुर)। बरौली गांव में सरपंच प्रत्याशियों के समर्थकों में रविवार रात्रि को आपस में झगड़ा हो गया। देर रात दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने हो गए और फायरिंग हो गई। फायरिंग में पीतम पुत्र कल्याण की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही सरमथुरा सीओ दुलीचंद गुर्जर सहित सरमथुरा, आंगई, नादनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

पुलिस के पहुंचते ही दोनों पक्ष के उपद्रवी लोग भाग गए। फायरिंग में दूसरे पक्ष का युवक रिंकू घायल हुआ है, जिसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर रैफर किया है। वहीं घटना से गुस्साए दूसरे पक्ष के लोगों ने बाद में रिंकू पक्ष के घरों पर हमला कर आग लगा दी। मौके पर पुलिस पहुंची और आग को मदद से बुझवाया। उधर, गांव में पुलिस बल तैनात किया है।

घायल युवक भाग निकला

फायरिंग में घायल रिंकू के हाथ में गोली लगी थी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह भाग गया। जिसे पुलिस तलाश रही है। घायल रिंकू के भाई की पत्नी रजनी निवर्तमान सरपंच है। इस बार सीट सामान्य महिला है जिस पर रजनी फिर से मैदान में है।

पंजाब में लिव इन में रह रहे थे राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर धमाका करने वाले आतंकी, 81 लाख मोबाइल नंबर खंगाले, तब खुला राज

ये भी पढ़ें
Davinder Singh-Mahakdeep Kaur

चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच हुई फायरिंग

धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि सरमथुरा के बरौली गांव में चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच फायरिंग हुई। इस घटना में पीतम मीणा नाम के एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को सरमथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भेज दिया गया है।

गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात

घटना में शामिल सभी लोगों की सूची तैयार कर ली गई है और पुलिस की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। जल्द ही गिरफ्तारियों समेत आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विवाद के बाद बरौली गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई।

Dholpur: पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे हेड कॉन्स्टेबल की मौत, खाना खाने जाते समय अचानक सीने में उठा दर्द

ये भी पढ़ें
Head Constable Bhagwan Swaroop Meena
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.