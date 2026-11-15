Dholpur: मतदान के साथ ही भाजपा और कांग्रेस सक्रिय, जिताऊ प्रत्याशियों पर रखी नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर ने बताया कि तृतीय चरण में जिले की बसेड़ी, राजाखेड़ा एवं सरमथुरा में 12 वार्डों में जिला परिषद सदस्य के लिए 2 लाख 91 हजार 155 मतदाताओं में से 2 लाख 8 हजार 480 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए सायं 6 बजे तक 71.60 प्रतिशत मतदान किया। पंचायत समिति सदस्य बसेड़ी के कुल 19 वार्ड के 92 हजार 645 मतदाताओं में से सायं 6 बजे तक 71 हजार 455 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए 77.13 प्रतिशत मतदान किया। पंचायत समिति सदस्य राजाखेड़ा के 25 वार्डो के कुल 1 लाख 34 हजार 22 मतदाताओं में से सायं 6 बजे तक 90 हजार 487 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए 67.52 प्रतिशत मतदान किया। पंचयात समिति सदस्य सरमथुरा के 15 वार्डों के कुल 64 हजार 488 मतदाताओं में से सायं 6 बजे तक 46 हजार 538 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते 72.17 प्रतिशत मतदान किया।