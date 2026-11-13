Dholpur: अनाडिय़ों के लाइसेंस पर ब्रेक, ड्राइविंग टेस्ट में हो रहे बाहर

हाल ये है कि प्रतिदिन कार्यालय में करीब 8 से 10 लोग लर्निंग लाइसेंस की समय सीमा पूर्ण होने पर ट्रॉयल देने पहुंचते हैं लेकिन इसमें से मुश्किल से 2 से 3 ही पास हो रहे हैं। अधिकतर पहले ही ट्रॉयल में बाहर हो जाते हैं। कई तो तीन चांस भी गवा चुके हैं। लर्निंग लाइसेंस की छह माह की अवधि के बाद चालक यहां ट्रैक पर ट्रॉयल देने पहुंचता है, अगर तीन ट्रॉयल में भी पास नहीं होता है तो उसे फिर से लर्निंग फार्म भरना होगा। जबकि ट्रॉयल में फेल होने पर दूसरे में शामिल होने के लिए करीब 250 रुपए फीस जमा करनी होगी। अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग की ओर से केवल टेस्ट ड्राइविंग लेने के बाद बन जाता था और जिसमें सभी उत्तीर्ण हो जाते थे। लेकिन सडक़ पर बढ़ते हादसों के बाद राज्य सरकार ने कुछ समय पहले ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक के जरिए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रदेश की राजधानी जयपुर में जगतपुरा स्थित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय समेत एक अन्य स्थान पर पहले ड्राइविंग ट्रैक के ट्रायल में सफल होने के बाद ही लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। अब धौलपुर में भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक शुरू हो गया है। इसके बाद लाइसेंस बनाने में विभाग के निरीक्षक की भूमिका समाप्त हो गई है। यहां परिसर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रॉयल देने के बाद भी लाइसेंस के हकदार होंगे। हाल ये है कि लाइट मोटर व्हीकल बनवाने वाले चालक अब दुपहिया का भी टेस्ट मुश्किल से पास कर पा रहे हैं।