धौलपुर में पिता-पुत्र की मौत, मां को पुलिस ने बचाया, दिवाली की रात परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक के बड़े बेटे राजेश ने बताया कि उनके खेत के पास मंदिर की जमीन है। मंदिर ट्रस्ट खेत के कुछ हिस्से पर अपना दावा कर रहा है। इस जमीन को लेकर अजमेर में भी न्यायालय में मामला चल रहा है। राजेश के अनुसार, पिछले करीब 10 दिनों से उनके पिता सुरेश इस विवाद को लेकर परेशान थे। दीपावली की रात पिता खेत में टहल रहे थे। इसी दौरान वह कुएं में गिर गए। उन्हें बचाने के प्रयास में छोटा भाई इंद्रेश और मां सरोज भी कुएं में गिर गए। इस घटना में पिता और छोटे भाई की जान चली गई, जबकि मां को बचा लिया गया।