Dholpur: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, आरोपित फरार

पिता रामसुजान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे गांव का हरिशंकर पुरानी रंजिश के चलते उसके बेटे रविंद्र को बुलाकर ले गया था। आरोप है कि वहां हरिशंकर ने रविंद्र के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। इस दौरान मोहन, प्रकाश और भूलो भी उसके साथ थे। आरोपियों ने रविंद्र के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच आरम्भ की। साथ ही एफ एसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल पर साक्ष्यों के सकलन किया।