धौलपुर में अवैध पटाखों की जांच के दौरान धमाका, CO और SHO झुलसे; दो दुकानों में लगी थी आग

Dholpur Blast During Illegal Firecracker Inspection: धौलपुर जिले में अवैध पटाखों के भंडारण की जांच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शहर के पुरानी छाबनी क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक मकान में अचानक छोटे पटाखे फट गए। इस घटना में सीओ (शहर) प्रदीप कुमार और सदर थाना प्रभारी अमित कुमार झुलस गए। धमाके के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल दोनों अधिकारियों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना शाम करीब 7 से 7.30 बजे के बीच की बताई जा रही है।