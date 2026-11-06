Dholpur: बसेड़ी में औचक जांच, झोलाछापों और अनाधिकृत लैब संचालकों में हडक़ंप

सीएमएचओ की टीम ने बसेड़ी में जांच करने से अनाधिकृत क्लीनिकों के संचालकों में हडक़ंप मच गया। खास बात ये है कि यह पहले से बेधडक़ संचालित हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां बसेड़ी शहर में प्रवेश करने वाले सभी सडक़ मार्गों पर करीब 40 से अधिक दुकानों में झोलाछाप क्लीनिक खोल कर बैठें हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उधर, अनाधिकृत लैबों की जांच के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का प्रयास हो रहा है और मोटी वसूली जांच के नाम पर हो रही है। सूत्रों की माने तो अनाधिकृत लैबों में कमीशन का खेल चल रहा है। चिकित्सकों की पर्ची आती हैं और जांच के नाम पर मरीजों से अच्छी पेमेंट लेकर खानापूर्ति रिपोर्ट थमा दी जाती है। उधर, सरकारी अस्पताल शहर से करीब ५ किमी दूर होने से झोलाछाप इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं।