Dholpur: हाइवे की बिगड़ी हालात सुधारने में जुटा एनएचएआई, मरम्मत जोरों पर

शहर में हाइवे की सर्विस लेन के दोनों तरफ बारिश के दौरान जलभराव से वाहन चालक परेशान रहे हैं। हालांकि, वर्तमान में इससे में सुधार हुआ है। राजाखेड़ा बाइपास के पास आगे की तरफ जा रही सर्विस लेन पर सीसी रोड बनने से अब स्थानीय ट्रेफिक को सहुलियत मिली है। हालांकि, अभी कुछ स्थान पर सीसी निर्माण कार्य जारी है। वहीं, शहर के पास से नारायण ढाबा, सदर पुलिस थाने और आगे तोर गांव के आसपास भी जलभराव की स्थिति से बचने के लिए नाले का निर्माण हो रहा है। हालांकि, ट्रेक लेन स्थल पर अभी तक हालत खराब है। यहां पानी निकासी प्रबंधन अभी भी ठप पड़ा है।