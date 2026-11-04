Dholpur: त्योहार से पहले बड़ी छापेमारी, 1350 लीटर खाद्य तेल सीज

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा ने बताया कि इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा दल ने मंगलवार को धौलपुर एवं सैंपऊ क्षेत्र में दो स्थानों पर कार्रवाई करते हुए पांच खाद्य पदार्थों के नमूने लिए तथा संदेह के आधार पर 1350 लीटर रिफाइंड मूंगफली तेल सीज किया।खाद्य सुरक्षा दल ने काली माई रोड स्थित अशोक ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम का निरीक्षण कर मैदा, सूजी, रिफाइंड पामोलिन तेल एवं रिफाइंड मूंगफली तेल के नमूने लिए। इस दौरान बीकानेरी गोल्ड ब्रांड के रिफाइंड मूंगफली तेल के 15-15 लीटर के 90 पैकए कुल 1350 लीटर तेल को सीज किया गया। इसी प्रकार सैंपऊ के भरतपुर रोड स्थित श्री शेखावत किराना स्टोर का निरीक्षण कर गोयल ब्रांड के अमचूर पाउडर का नमूना लिया गया। टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार, गौरव परिहार, रविंद्र मीणा एवं दीक्षा शामिल रहे। टीम की ओर से दीपावली के मद्देनजर बाजार, डेयरियों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में लगातार निरीक्षण एवं नमूनीकरण किया जा रहा है।