Dholpur: बरसाती घास ने मैदान को घेरा, खिलाड़ी हो रहे परेशान

गौरतलब रहे कि शहर का यह एकमात्र और पुराना मैदान है, जिस पर अ अधिकतर खिलाडिय़ों ने अपना प्रदर्शन किया है। इस मैदान पर वर्तमान में क्रिकेट के खिलाड़ी सुबह-शाम के समय प्रैक्टिस करते हैं। साथ फुटबॉल व हॉकी से जुड़े खिलाड़ी भी मैदान पर खेलते दिख जाएंगे। लेकिन वर्तमान में मैदान दिनों-दिन जगह कम होती जा रही है। जिससे हॉकी और फुटबॉल खेल के लिए मैदान कम हो रहा है। स्टेडियम में एक दर्शक दीर्घा है तो दूसरी तरफ बैंडमिंटन कोर्ट के आगे की तरफ इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है लेकिन इसकी गति कुछ समय से सुस्त पड़ी है। उधर, हॉकी खिलाडिय़ों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, पंच गौरव योजना में हॉकी विकास के लिए गत बजट में मिली करीब 87 लाख रुपए की राशि का इस्तेमाल नहीं हो पाया। अंतिम समय में हॉकी के लिए बजट मिला था, जो बाद में लैप्स हो गया।