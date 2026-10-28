Dholpur: कार्यशाला में पार्षदों ने वार्ड के मुद्दे और प्राथमिकताओं को जाना

कार्यशाला के दौरान पहली दफा पार्षद चुने गए युवाओं पार्षदों के कई सवाल थे, जिन्हें आपसी संवाद के जरिए उनके निस्तारण की प्रक्रिया और किस तरह कार्य होगा, इस पर विशेषज्ञ और अधिकारियों ने जवाब दिए। सभापति गिरीश कुमार ने कहा कि शहर में जो भी कार्य होंगे वह पार्षदों से सहमति और बोर्ड में चर्चा के उपरांत होंगे। कहा कि शहर विस्तार ले रहा है जिस पर हाल में एक-दो पार्किंग भी शुरू की है और जल्द संतर रोड और चौपाटी वाली जगह पर भी पार्किंग शुरू होगी, जिससे यहां बाजार में आने वाले वाहन खड़े हो सकेंगे। सफाई व्यवस्था के लिए अगर समय पर भर्ती हो गई तो करीब 340 नए सफाई कर्मी मिलेंगे, जिससे और बेहतर कार्य होगा। बताया कि सफाई और सीवरेज कार्य के लिए दो नई मशीन आने वाली हैं, जिससे और तेजी से कार्य होगा। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के प्रस्ताव को डीएलबी से हरी झंडी करीब करीब मिल चुकी है, जल्द इसको शुरू करवाया जाएगा। सभापति ने कहा कि सीवरेज बड़ी समस्या है, जिस पर इंजीनियर लगे हैं, समस्या का हल निकालने का प्रयास हो रहा है। बजट की कमी से फिलहाल अधिक कार्य संभव नहीं है, लेकिन प्राथमिकता के अनुसार कार्य हो रहे हैं।