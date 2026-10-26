Dholpur: चाचा ने ही बच्चों की गला घोंट कर की थी हत्या, फिर की खुदकुशी

एसपी ने बताया कि गत 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे विष्णु बाइक से अपनी बहन जो बसेड़ी के आक पुरा रहती है। उसके पास मिलने था। उसके साथ में उसकी मां और दोनों मासूम बच्चे भी साथ थे। मां तो अपनी बेटी के पास वही रुक गई। बाद में दोनों मासूम बच्चों को लेकर विष्णु अपने गांव चला आया और दिनभर उन्हें इधर-उधर घुमाता रहा। शाम को कुछ नाश्ता और शराब की बोतल लेकर वह गांव के खेतों पर पहुंचा, जहां दोनों बच्चों को उसने नाश्ता कराया और खुद शराब का सेवन किया। बाद में शराब के नशे में विष्णु ने 8 वर्षीय सनी और 6 वर्षीय मानस पुत्र संतोष कुशवाहा की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में कुछ दूरी पर जाकर खुद ने एक प्लास्टिक की रस्सी से अपने आप को पेड़ पर लटका लिया और सुसाइड कर ली।