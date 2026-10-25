Dholpur: करवाचौथ पर मुस्लिम समुदाय के कारीगर शक्कर के करेबा बना निभा रहे अनूठी परंपरा

शक्कर के इन करेबा को पीढ़ियों से बनाते आ रहे मुस्लिम कारीगर अनवर खान बताते हैं कि शक्कर के सभी करेबा यहां मुस्लिम कारीगर ही तैयार करते हैं। जो करवाचौथ पर सगुन के लिए उपयोग होते हैं। बताते हैं कि हिंदू महिलाएं इन्हें करवा चौथ के पर्व पर खरीदकर व्रत खोलना ज्यादा पसंद करती है। करवाचौथ के लिए कस्बा में तीन प्रकार के करेबा बनाए जाते हैं। इन तीनों में फर्क सिर्फ आकार, डिजाइन का होता है। इनमें एक छोटा साइज, दूसरा मीडियम और तीसरा बड़ा साइज होता है।