Dholpur : हवालात की खिड़की तोड़ भाग निकला शातिर तस्कर, जिलेभर में अलर्ट, 2 पुलिसकर्मी किए निलम्बित

आंध्रप्रदेश निवासी तस्कर अमर चैतन्य और श्रीनिवास को मनियां पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान आरोपितों को दिहौली थाने भेज दिया। जिसमें अमर चेतन्य न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जबकि उसके साथी श्रीनिवास को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर ले रखा था। आरोपित से दौसा में गांजे की सप्लाई लेने वालों को लेकर पूछताछ चल रही थी। सूत्रों के अनुसार शनिवार-रविवार रात करीब 3 से सुबह 6 बजे तक बीच तस्कर श्रीनिवास कमरे की लोहे की खिड़की को तोड़ कर भाग गया। एसपी ने ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले दो पुलिस कर्मी विष्णु और जोगेश को निलम्बित किया है।