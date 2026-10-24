Dholpur : दिवाली से पहले 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, दोनों परिवार गहरे सदमे में, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 4 बजे राहगीरों ने सड़क पर पलटी हुई कार देखी। सूचना मिलने पर राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटनास्थल गढ़ी आछेलाल गांव से करीब एक किलोमीटर दूर था। उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से कार को सीधा कराया और भीतर फंसे युवक को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों शवों को राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया गया। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। अपनों को खोने के गम में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।