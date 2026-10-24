Jodhpur : क्रिटिकल केयर ब्लॉक उद्घाटन के 2 महीने बाद भी है बंद, अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल से की अपील

मंडोर के जिला हॉस्पिटल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया गया है। पांच मंजिला यह बिल्डिंग 30.50 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। नई व्यवस्था के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक के संचालन के लिए 65 नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। लेकिन पुराने पैटर्न के अनुसार 55 नर्सिंग अधिकारियों के मुकाबले 46 ही कार्यरत हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को सूचना भेजी है। तब तक क्रिटिकल केयर ब्लॉक शुरू होने का इंतजार बना हुआ है। भामाशाह शिवराम नत्थूजी टाक ने 48 साल पहले भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाए थे। उन्हीं के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। देश के गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16 अगस्त 2026 को इसका उद्घाटन किया था।