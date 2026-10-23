Jodhpur : ग्वार के भाव में तेजी, राजस्थान के किसानों के चेहरे पर आई रौनक; उत्पादन घटने की आशंका

Jodhpur : ओसियां (जोधपुर). पश्चिमी राजस्थान के किसानों की प्रमुख नकदी फसल ग्वार के भाव में तेजी की उम्मीद से किसानों के चेहरे पर रौनक नजर आने लगी है। पिछले 2 साल में भाव में नरमी के बाद अब बाजार में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर, इस बार बारिश कम होने से ग्वार की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में उत्पादन में कमी और बाजार की मांग के बीच ग्वार के भाव में तेजी की संभावना को लेकर किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं। ओसियां सहित जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की नजरें अब मंडियों में ग्वार के भाव और आवक पर टिकी हैं।