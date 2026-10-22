Atar Singh Bhadana News : ‘खौफनाक था मंजर’, पत्नी कमलेश ने लिखित में दर्ज कराए बयान, कहा- बचाने गई तो मुझे भी मारा

Bharatpur Crime : भरतपुर। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में अब पुलिस डीवीआर के आधार पर आरोपियों की पहचान करेगी। अनुसंधान अधिकारी ने गुरुवार को दिल्ली पहुंचकर पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भड़ाना के बयान दर्ज किए। बोलने में असमर्थता के चलते उनके बयान लिखित में लिए गए। परिजन ने पुलिस को डीवीआर भी सौंपी है। उधर, पुलिस ने दो और आरोपियों जगत सिंह और हरकेश को डांग के जंगलों से गिरफ्तार किया है। दोनों एफआआर में नामजद हैं। मामले में अब तक पुलिस 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।