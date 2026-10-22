Jaipur : सांड की टक्कर से मौत मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आश्रितों को 61.35 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Jaipur : जयपुर शहर की सड़कों पर बेसहारा पशुओं और मवेशियों का आतंक आम है। ऐसे ही बेसहारा सांड की टक्कर से मौत मामले में एडीजे कोर्ट-8 जयपुर महानगर द्वितीय ने नगर निगम, जिला कलेक्टर व स्वायत्त शासन सचिव को जिम्मेदार माना है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति की राशि 61.35 लाख रुपए 4 अप्रेल 2023 से छह फीसदी साधारण ब्याज सहित दें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शहर की जनता को बेसहारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन व नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिससे वे ठेकेदार के नाम पर अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकते।