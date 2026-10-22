Rajasthan : रामगंजमंडी में धनिया में तेजी ने बनाया नया रिकॉर्ड, सीजन से भाव दुगने हुए, व्यापारियों-किसानों में खुशी की लहर

Kota : रामगंजमंडी. धनिया में तेजी ने अभी तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इस क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि दशकों पहले इसके भाव 12 हजार रुपए क्विंटल तक पहुंचे थे। वर्तमान में बादामी धनिया 15500 व इगल क्वालिटी का धनिया 16 हजार पार कर चुका है। रामगंजमंडी कृषि उपज मंडी धनिया की विशिष्ट श्रेणी की मंडी है। हाड़ौती संभाग के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के सात जिलों से जुड़े गांवों में धनिया की होने वाली जिंस रामगंजमंडी में बिकने आती है। मंडी में धनिया की आवक फरवरी माह से शुरू हुई और पीक सीजन मार्च में तब सूखा धनिया 8000 रुपए क्विंटल तक बिका था। बादामी धनिया अभी 15500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। 9000 हजार रुपए क्विंटल बिकने वाले चालू रंगदार के भाव 16 हजार तक है, जो सीजन के समय से अभी तक दुगने से मामूली कम है।