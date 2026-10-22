Dholpur: उधारी पर सरकारी स्कूलों की रसोई, छह माह से अटका बजट

शिक्षकों ने पत्रिका को बताया कि मिड-डे मील की कन्वर्जन कॉस्ट कई स्कूलों में मई से, जबकि कुछ स्कूलों में अप्रेल से बकाया है। वहीं, पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना का बजट भी अप्रेल से जारी नहीं हुआ है। दूसरी ओर, करीब ढाई हजार कुक-कम-हेल्पर मानदेय के इंतजार में हैं। दीपावली का त्योहार आने वाला है लेकिन स्कूलों में हजारों बच्चों का पेट भरने बाली कुक महिलाएं पिछले कई महीनों से मेहनताना नहीं मिलने से बेहद परेशान हैं ।प्राप्त जानकारी के जिले के प्राथमिकए उच्च प्राथमिकए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ संस्कृत विद्यालयों और मदरसों सहित 1,179 सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक करीब सवा लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ऐसे में बजट भुगतान में देरी का सीधा असर बच्चों के लिए संचालित पोषाहार व्यवस्था पर पड़ रहा है।