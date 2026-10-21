धौलपुर में खेत पर मिले चाचा और दो मासूम भतीजों के शव, एक ही परिवार से तीन लोगों की मौत से इलाके में फैली सनसनी

परिजनों के मुताबिक, विष्णु अपने दोनों भतीजों को साथ लेकर अपनी बहन से मिलने गया था। जब काफी समय तक तीनों घर नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने उनकी जानकारी जुटानी शुरू की। जानकारी लेने के लिए परिवार वालों ने बहन के यहां फोन करके भी पता किया । वहां से जानकारी मिली कि विष्णु पहले ही वापस लौट चुका था। इसके बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने तीनों की तलाश शुरू कर दी। बाद में खेतों में शव मिलने की सूचना मिली।