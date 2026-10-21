21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

धौलपुर में खेत पर मिले चाचा और दो मासूम भतीजों के शव, एक ही परिवार से तीन लोगों की मौत से इलाके में फैली सनसनी

धौलपुर के सिकरौदा गांव में खेत पर चाचा और दो मासूम बच्चों के शव मिले। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Harshita Saini

Oct 21, 2026

dholpur incident

तीन लोगों के एक साथ शव मिलने पर लोग हुए एकत्रित

धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत का मामला सामने आने से इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसर चाचा और उनके दो भतीजों के शव कंचनपुर थाना क्षेत्र के सिकरौदा गांव के पास खेतों में मिले। घटना की जानकारी सामने आते ही इलाक में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों की मौत से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की।

एक दिन पहले घर से निकले थे तीनों

जानकारी के अनुसार, विष्णु अपने दो भतीजों के साथ बसेड़ी क्षेत्र के आकपुरा गांव से निकले थे। इसके बाद तीनों के बारे में परिजनों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। जब वे वापस नहीं लौटे तो घरवालों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी बीच सिकरौदा गांव के पास खेतों में तीनों के शव मिलने की सूचना सामने आई। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर से परिजन और आसपास के लोग सन्न रह गए।

बहन से मिलने गया था विष्णु

परिजनों के मुताबिक, विष्णु अपने दोनों भतीजों को साथ लेकर अपनी बहन से मिलने गया था। जब काफी समय तक तीनों घर नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने उनकी जानकारी जुटानी शुरू की। जानकारी लेने के लिए परिवार वालों ने बहन के यहां फोन करके भी पता किया । वहां से जानकारी मिली कि विष्णु पहले ही वापस लौट चुका था। इसके बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने तीनों की तलाश शुरू कर दी। बाद में खेतों में शव मिलने की सूचना मिली।

पुलिस पहुंची मौके पर

तीनों के शव कंचनपुर थाना क्षेत्र के सिकरौदा गांव के पास खेतों में मिले। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ मनोहर लाल मीणा, कंचनपुर थाना प्रभारी और एएसआई फतेह सिंह भी वहां पहुंचे। पुलिस ने आसपास की परिस्थितियों और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटानी शुरू की, ताकि पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके।

मौत की वजह जानने में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि तीनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल अधिकारी घटनास्थल से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं और परिजनों से भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर सामने आएगी।

जयपुर के फ्लैट में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, शादीशुदा युवक के साथ रहती थी मोना, लिव-इन पार्टनर फरार

ये भी पढ़ें
Jaipur Woman Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 11:51 am

Published on:

21 Oct 2026 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धौलपुर में खेत पर मिले चाचा और दो मासूम भतीजों के शव, एक ही परिवार से तीन लोगों की मौत से इलाके में फैली सनसनी

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dholpur: जमा करना होगा यूडी टैक्स, नहीं तो नगर परिषद करेगी कार्रवाई

dholpur news
धौलपुर

Dholpur: कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स अब रखेगी शहर में पैनी नजर

Dholpur news
धौलपुर

चंबल ब्रिज से लोहे की जालियां हो रहीं चोरी, अब सीसीटीवी से निगरानी

Dholpur news
धौलपुर

राजस्थान-MP को जोड़ने वाले चंबल ब्रिज पर जालियों की चोरी, सुरक्षा दीवार कमजोर; अब NHAI लगाएगा CCTV

Iron Grill Theft
धौलपुर

Dholpur: अवैध चंबल बजरी निकासी मार्गों पर मोर्चा संभालेंगे बॉर्डर होम गार्ड के जवान

Dholpur news
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.